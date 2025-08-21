В Серпухове прошла выездная администрация

В приеме жителей приняли участие глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, Председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, депутаты окружного Совета Николай Пушкин, Диана Алумянц и Игорь Ермаков а также профильные специалисты и представители структурных и подведомственных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Был рассмотрен широкий спектр обращений: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, безопасность, транспортная доступность, ремонт дорог и земельные отношения.

Предметно были обсуждены обращения жителей д. Жерновка – благоустройство населенного пункта, включая вопросы колодцев, газификации, дорожного движения и своевременного вывоза мусора. Все озвученные проблемы были взяты на контроль.

Вопросы, касающиеся здравоохранения, жители округа задали главному врачу Серпуховской больницы Петру Латкину.

Для решения вопросов семей и участников СВО присутствовали руководитель Единого центра поддержки Лидия Халачева и социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» Ирина Котова.

Следующая выездная администрация состоится для военнослужащих и членов их семей 3 сентября в 17:00 во Дворце торжеств «Центральный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.