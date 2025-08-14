В Серпухове прошла выездная администрация по вопросам ЖКХ

В школе №16 состоялась выездная администрация по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в которой участвовали Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, окружные депутаты и представители ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключевым вопросом стала готовность жилищного фонда к осенне-зимнему периоду. Управляющие компании представили отчеты о запланированных работах, включающих ремонт кровель, межпанельных швов, замену запорной арматуры и труб, а также о выполнении предписаний Министерства чистых дел Московской области. Подчеркнута необходимость обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточной аварийной службой каждой УК. Отмечено, что жители вправе рассчитывать на качественные услуги ЖКХ, и управляющие компании должны работать на опережение, а не реагировать только на жалобы.

В ходе встречи были рассмотрены индивидуальные обращения граждан, включая вопросы благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.