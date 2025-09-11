В Серпухове прошла выездная администрация

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе со старшим помощником городского прокурора Андреем Алексеевым, депутатами окружного Совета Сергеем Вольховским, Владимиром Барминым и Александром Булатовым детально разобрал обращения жителей.

Один из вопросов — установка камер видеонаблюдения «Безопасный регион» в лесу около ТЦ «Слава». В прошлом году на этом месте был реализован проект по благоустройству — теперь это красивое и комфортное место для отдыха. К сожалению, уже есть первые последствия действий вандалов. Алексей Шимко поручил провести установку системы видеонаблюдения.

Подобные меры по оснащению общественных пространств системами видеонаблюдения уже не раз доказали свою эффективность в округе. Яркий пример — недавно открывшийся после масштабной реконструкции парк «Сказка». Жители высоко оценивают происходящие перемены и отмечают усилия администрации по созданию безопасной среды для отдыха детей и взрослых.

Еще одним вопросом участники выездной администрации обсудили увековечивания памяти защитников Родины.

В настоящий момент прорабатывается вопрос о благоустройстве памятного места в центре города.

Также были рассмотрены вопросы сфер благоустройства, ЖКХ, имущественных отношений, здравоохранения.

Следующая выездная администрация состоится в Дашковской школе 24 сентября в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.