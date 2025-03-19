В Серпухове прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Цель акции — помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

14 марта перед проведением экзамена с родителями обсудили вопросы подготовки детей к ЕГЭ, а также способы их поддержки в этот непростой период. Им рассказали, как важно избегать давления на ребенка, обеспечивая ему достаточный отдых и создавая спокойную атмосферу. Кроме того, были рассмотрены различные варианты действий на случай, если ребенок не сможет сдать ЕГЭ на желаемый результат, включая альтернативные пути поступления в вузы и другие возможности для дальнейшего обучения и развития.

После беседы родителей пригласили на пункт проведения экзамена. Тренировочное ЕГЭ максимально приближено к реальным условиям: участники проходили регистрацию, сдавали телефоны, работали в специально оборудованных аудиториях под наблюдением общественных наблюдателей и видеонаблюдения, материалы печатались и сканировались, а после — проверялись. Мероприятие полностью имитировало процедуру государственной итоговой аттестации.

Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» приняли выпускники и родители со всего городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.