В Серпухове прошла акция памяти

В Серпухове состоялась акция памяти. В День солидарности в борьбе с терроризмом сердца миллионов людей по всему миру обращены к трагическим событиям в Беслане, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Волонтеры Подмосковья» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» собрались у мемориала «Черный тюльпан» и вместе с другими неравнодушными жителями приняли участие в традиционной акции «Свеча памяти».

На площади Алеева у ДК «Протон» состоялась Всероссийская акция «Капля жизни». Участники полили деревья святой водой в знак вечной памяти и жизни. Вечером выстроили свечи в композицию «Ангел Беслана».

На городской площади протвинцы готовили пряники-талисманы для детей Беслана и Курска, которые в ближайшее время будут отправлены ребятам.

Тот сентябрьский день 2004 года — трагедия для всей страны: захват школы № 1, 1181 человек, оказавшийся в заложниках, 334 невинные жертвы, среди которых 186 детей. В спортзале навсегда остался и Герой, серпухович Роман Катасонов, майор Центра специального назначения ФСБ России. Он до конца выполнил свой долг, спасая мирных жителей, и отдал за это жизнь.

Долг каждого человека — делать все возможное, чтобы будущее детей было мирным и безопасным.

