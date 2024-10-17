В Серпухове прошел этап областной военно-патриотической игры «Служу Отечеству»

сегодня в 10:33

На базе Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого прошел муниципальный этап областной военно-патриотической игры «Служу Отечеству», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ее цель — обеспечить формирование у молодежи прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувство верности долгу по защите Отечества, воспитание активной гражданской позиции.

Напутственные слова участникам сказал начальник филиала, генерал-майор Михаил Баитов и руководитель Серпуховского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской организации «Боевое Братство» Артур Сиразетдинов.

70 участникам из 10 команд образовательных учреждений нашего муниципалитета предстояло продемонстрировать физическую и военную подготовку, ловкость, командный дух, знания истории и смекалку на нескольких этапах: марш-броске, полосе препятствий, сборке и разборке автомата, стрельбе, медицинском и историческом конкурсе.

Победители муниципального этапа представят Серпухов на региональной игре, которая пройдет 28 октября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.