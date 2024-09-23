В Серпухове прошел марш кремлевских курсантов

С октября по декабрь 1941-го на рубеже обороны «Дракино-Кременки- Павловка» сражались бойцы 49-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Захаркина. Подвиг тех, кто ценой собственной жизни смог остановить противника, навсегда останется в памяти поколений.

Во время патриотического марш-броска более ста будущих офицеров из Военной академии РВСН им. Петра Великого и Серпуховского филиала, 50 воспитанников военно-патриотических объединений прошли порядка 30 км по местам боевой славы.

Маршрут начался с Площади 49-й Армии. Затем участники возложили цветы к памятнику — танку Т-34-85, «Рубежу обороны» в Протвино и завершили путь у военно-исторического мемориального комплекса «Кременки», где прошла встреча с учащимся первых классов. Ребятам передали подарки — книги с напутственными словами начальника Серпуховского филиала военной академии РВСН им. Петра Великого, генерал-майора Михаила Баитова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.