В Серпухове прошел детский рыболовный фестиваль «Кубок добра»

сегодня в 14:02

Четвертый год подряд в городском округе Серпухов проводится детский рыболовный фестиваль «Кубок добра» под эгидой телеканала «Диалоги о рыбалке», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На озере Лютце, около поселка Мирный, сегодня собрались порядка ста человек ребята из многодетных, приемных семей, дети участников СВО, воспитанники социально-реабилитационных центров.

Текущий объявлен Президентом Российской Федерации Годом семьи. Вместе с Окружным управлением социального развития № 17, рыболовным клубом «Пионер», специализирующемся на детской рыбалке, подготовили для одиннадцати команд мастер-классы, сладкие подарки, интересные встречи с актерами театра и кино, которые выступили и наставниками и сами приняли участие в увлекательном мероприятии.

Праздник для детей состоялся при участии благотворительного фонда помощи семьям «Моя большая семья».

«Кубок добра» — это общение с товарищами, новые впечатления и незабываемые эмоции!

В завершении участники отведали рыбу, пойманную своими руками.

«Благодарю уполномоченного по правам ребёнка Московской области Ксению Мишонову за поддержку фестиваля. Уверен, что для ребят и их родителей это мероприятие стало одним из ярких событий в преддверии летних каникул» — отметил в соцсетях Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.