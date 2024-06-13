В Серпухове прошел автопробег в честь Дня России
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
В честь главного праздника странны по инициативе партии «ЕдинаяРоссия» в Серппухове провели большой автопробег. Об этом сообщила пресс
К мероприятию присоединилось общероссийское движение «Здоровое Отечество», депутаты Совета депутатов. Маршрут колонны прошел от здания Администрации до Соборной горы.
«День России — особый праздник. Мы гордимся историей, культурой нашей Родины, где были, есть и будут настоящие Герои», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов