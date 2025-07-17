В Серпухове прокуратура защитила жилищные права жительницы из числа детей-сирот

Серпуховская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что распоряжением Окружного управления соцразвития № 17 министерства социального развития Московской области девушке было отказано в установлении факта невозможности проживания в доме, расположенном в городском округе Серпухов, правообладателем которого является ее мать, лишенная родительских прав.

В этой связи городская прокуратура обратилась в суд с иском о признании распоряжения Окружного управления незаконным и установлении факта невозможности проживания девушки в доме с матерью в целях ее включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории города Москвы.

Решением Серпуховского городского суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится в городской прокуратуре на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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