В Серпухове прокуратура помогла ребенку попасть в список сирот, нуждающихся в жилье

Серпуховская городская прокуратура провела проверку в связи с нарушением жилищных прав ребенка, оставшегося без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что распоряжением Окружного управления социального развития № 17 Министерства социального развития Московской области представителю несовершеннолетнего было необоснованно отказано во включении молодого человека в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в связи с тем, что он зарегистрирован по месту пребывания на территории Подмосковья, что якобы носит временный характер. Вместе с тем, подросток посещает гимназию в городе Протвино, наблюдается в местном медицинском учреждении, проживает совместно со своими приемными родителями.

В этой связи городская прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта постоянного проживания несовершеннолетнего на территории Подмосковья и обязании Окружного управления включить ребенка в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечени ю жилыми помещениями за счет средств бюджета Московской области.

Решением Серпуховского городского суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Принятыми мерами прокурорского реагирования несовершеннолетний включен в указанный список в целях обеспечения специализированным жильем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.

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