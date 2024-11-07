В Серпухове проходит чемпионат по силе удара «Силовой импульс»

В рамках проведения Чемпионата России по боксу среди женщин в Серпухове проходит Открытый чемпионат по силе удара «Силовой импульс». Его участники — студенты средних и высших учебных заведений округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местом проведения отборочных состязаний стал Губернский колледж. Спортсмены соревновались в 10 весовых категориях: 6 номинаций у юношей и 4 — у девушек.

Участников оценивало профессиональное жюри — руководитель департамента «Силы и скорости удара» Федерации бокса России, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России, чемпион Европы среди молодежи, участник Олимпийских игр 2020 года Иван Верясов, и инструктор департамента «Силы и скорости удара», кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Александр Святуха. Они следили за техникой выполнения упражнений и фиксировали показания датчиков, определяющих мощность удара.

Победители и призеры в каждой весовой категории были награждены ценными призами от Федерации бокса России. Теперь их ждет финал турнира, который состоится 9 ноября в спорткомплексе «Надежда». В ближайшие дни отборочные этапы пройдут среди студентов других учебных заведений муниципалитета.

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