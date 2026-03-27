В Серпухове профессиональный праздник отметили военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ

Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ — это люди, которые ежедневно обеспечивают порядок и безопасность. Строгие по долгу службы, но всегда открытые к тем, кто рядом, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Серпуховский отдел вневедомственной охраны связывает многолетняя дружба с детским садом «Родничок» образовательного комплекса им. Владимира Храброго. Сотрудничество не ограничивается формальным графиком: вместе проводят праздники, высаживают деревья, реализуют общие мероприятия.

В преддверии праздника, 26 марта, росгвардейцы пришли к воспитанникам. Устроили подвижные игры, показали обмундирование, дали возможность посидеть в служебном автомобиле и включить спецсигналы. Для ребят это не просто экскурсия, а живой контакт с профессией, где есть место и серьезности, и эмоциям.

Такие встречи — основа ранней профориентации. Когда ребенок не просто слышит о защитниках порядка, а видит их, общается, примеряет на себя важную роль.

«Благодарю сотрудников Росгвардии за службу и за то, что остаетесь для юных серпуховичей настоящим примером. Крепкого здоровья, сил и спокойных дежурств», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

