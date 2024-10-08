В Серпухове продолжаются работы по благоустройству дворов

В г. о. Серпухов продолжаются работы по благоустройству дворов и модернизации детских игровых зон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Советской, 114, новая игровая площадка «Путешествие» уже встречает юных серпуховичей. В ближайшие дни по периметру двора будут установлены лавочки и урны. Асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень уже уложены: обновили парковку. Теперь жители домов 116, 114, 114А и 112 улицы Советской смогут беспрепятственно парковать автомобили и гулять с детьми.

На улице Ворошилова, 167А, продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня. Отставания от графика нет. Подрядчик заверил, что все работы будут выполнены в срок. Около дома установлена зона для занятий воркаутом.

«Делаем акцент на создании комфортной среды для жизни в нашем округе. Серпухов преображается, растет количество мест для отдыха и проведения времени на свежем воздухе. Все изменения нацелены на создание комфортного и разнообразного пространства для досуга жителей всех возрастных групп», — отметил глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.