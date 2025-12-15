В Серпухове продолжается выдача билетов на новогодние елки для детей

Более 8 тысяч детей в Серпухове смогут посетить новогодние представления, которые подготовили пять учреждений культуры. Пригласительные билеты доступны для многодетных семей, детей под опекой, детей-инвалидов, получателей социальных услуг, а также для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей участников СВО.

Билеты можно получить по будням в молодежном центре «Патриот», а также в территориальных отделах в Протвино и Пущино с 09:00 до 18:00 — для многодетных семей и детей под опекой. В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» с 09:00 до 17:00 билеты выдают детям-инвалидам и получателям социальных услуг. В семейном центре «Маяк» с 09:00 до 17:00 пригласительные доступны для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В едином центре поддержки участников СВО и членов их семей билеты выдают с 09:00 до 18:00.

Первые новогодние елки состоятся 25 декабря в доме культуры поселка Большевик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.