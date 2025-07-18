В Серпухове продолжается реконструкция парка «Питомник»

На данный момент подрядчик выполняет работы по устройству пешеходных дорожек: обустраивает основание из песка, щебня, бетона, устанавливает бортовые камни, затем приступит к укладке тротуарной плитки.

На стадии завершения — устройство дренажной ливневой канализации, которая решит давнюю проблему с застоем воды в общественном пространстве. Кабели освещения уже убраны под землю, благодаря этому парк приобретает более приятный вид. Все земляные работы будут завершены до конца июля.

«Любимый для жителей округа парк значительно преобразится: добавим новые современные фонари, пространство для выгула домашних животных, зоны отдыха, скульптуры с арт-объектами животных, обновим МАФы и входные группы, обустроим детские и спортивные площадки. На месте, где ранее располагался фонтан, установим

символ Серпухова — скульптуру павлина», — прокомментировал глава городского округа Серпухора Алексей Шимко.

На объекте задействовано 30 человек и 5 единиц техники. Работы идут в графике, их исполнение держу на личном контроле. Реконструкцию завершим в конце IV квартала 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.

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