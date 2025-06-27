сегодня в 10:06

В Серпухове продолжается подготовка зон отдыха у воды

В Серпухове продолжается подготовка зон отдыха у воды к теплым погодным условиям. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Помимо четырех официальных мест отдыха в округе с 2023 года функционирует объект возле железнодорожной станции «Ока», а с 2024 — в порту на улице Октябрьская.

На первой локации сейчас проводятся работы по доставке песка, специалисты убирают мусор и сухие ветки, а также приводят в порядок детские и спортивные площадки. Устанавливается декоративное оформление, монтируются кафе и торговые точки. На второй локации вдоль дороги осуществляется озеленение, рабочие выполняют покос травы.

Зоны отдыха пользуются особой популярностью не только у жителей, но и у гостей муниципалитета.

С наступлением благоприятных погодных условий объекты встретят жителей и посетителей, предлагая комфортные условия для досуга. — отметил Глава Серпухова Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.