В Серпухове продемонстрировали старинную технику фотопечати

В темном зале Музейно-выставочного центра Серпухова собрались фотографы, художники и просто любители изобразительного искусства. В рамках фестиваля «Объективная перспектива» руководитель лаборатории «Фотосецессион» Иван Сахаров из Москвы продемонстрировал процесс масляной фотопечати (ойлпринт), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зародившаяся в середине XIX столетия техника печати была и остается очень популярной у фотографов-пикториалистов и широко применяется в изобразительном искусстве для создания художественных оттисков наряду с офортом и линогравюрой.

В качестве основы для печати были выбраны негативы фотохудожницы из Москвы Ольги Балабановой. Сама девушка часто прибегает к технике ойлпринта. Демонстрация процесса длилась почти три часа. Иван Сахаров подробно рассказал о тонкостях технологии масляной печати и ответил на вопросы публики.

Мероприятие стало заключительным публичным событием фестиваля «Объективная перспектива». Полученные отпечатки гости из Москвы подарили организаторам.

Выставку работ участников фестиваля, организованного МАУ «Серпуховское информационное агентство» и Детской художественной школой им. А. А. Бузовкина, можно посмотреть до первого декабря.

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