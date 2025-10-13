В Серпухове прихожане Владычнего монастыря почтили память великомученика Георгия Победоносца

12 октября глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с верующими принял участие в Архиерейском богослужении, которое возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Об этом сообщила пресс-служба администрации

Праздник носит название «Георгий Потаенный» и посвящен бескровной победе над войском татарских захватчиков, одержанной благодаря святому великомученику.

Образ святого является покровителем наших воинов, символизирует победу добра над злом, проявление мужества и стойкости.

Для Владычного монастыря, возглавляемого игуменией Алексией, главное — возрождение духовной жизни. В ближайших планах — подготовка к 150-летию явления иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в следующем году и реставрация часовни преподобного Варлаама к 650-летию его преставления, которое православные отметят через 2 года.

«Завтра мы встретим большой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть он принесет в каждый дом мир, а в наши сердца — согласие», — прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

