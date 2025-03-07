В Серпухове поздравили женщин-волонтеров

В Серпухове отделение партии «Единая Россия» совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей поздравили женщин-волонтёров с 8 марта, сообщили в пресс-службе окргуа.

Поздравили и поблагодарили за неоценимую работу женщин-волонтёров депутат Московской Областной думы Татьяна Карзубова, Президент Института инженерной физики Алексей Царьков, депутат окружного Совета Надежда Ерёмина. Свои поздравления также передал депутат Государственной Думы Александр Коган.

В ходе мероприятия женщины-волонтёры поделились актуальными запросами, которые поступают от военнослужащих с фронта. Эти отклики помогают лучше понимать нужды тех, кто находится на передовой, и дают возможность оперативно реагировать на их потребности. После беседы волонтёрам была передана гуманитарный груз, который в скором времени будет отправлен на фронт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.