В Серпухове поздравили с профессиональным праздников сотрудников телевидения

С профессиональным праздником коллектив МАУ «Серпуховское информационное агентство» (в состав которого входит телеканал «ОТВ-Серпухов») поздравили депутат окружного совета, директор центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Ерёмина и руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева. В знак признания и благодарности, журналистам была вручена целая корзина сочных витаминов — апельсинов, мандаринов, лимонов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Кроме того, директор учреждения Мария Панкратьева была награждена почётной грамотой за активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.