В Серпухове поздравили работников дошкольных учреждений с праздником

В День воспитателя и всех дошкольных работников депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, руководитель фракции «Единая Россия», депутат Совета депутатов Николай Пушкин и директор школы № 18 Мария Арсеньева поздравили и наградили Почетными грамотами воспитателей дошкольного отделения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» За безупречный труд, высокий профессионализм, успехи в практической подготовке воспитанников и большой вклад в развитие Благодарственные письма Совета депутатов и от руководства школы № 18 вручили шестерым сотрудникам дошкольных учреждений Городского округа Серпухов.

«Ваш труд — это не просто профессия, это призвание! Вы вкладываете свою душу в каждого ребенка, формируете его характер, закладываете основы знаний и ценностей. Благодаря вам дети растут добрыми, умными, полными любви к жизни. Ваша работа очень важна для будущего нашей страны. Вы — настоящие герои нашего времени», — сказала депутат Совета депутатов Мария Арсеньева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.