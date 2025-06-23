В Серпухове помощник прокурора провела обучающее занятие по безопасности для пожилых жителей

В Доме ветеранов Серпухова состоялась профилактическая встреча, на которой помощник городского прокурора Анастасия Цапаева рассказала пенсионерам, как противостоять телефонным аферистам. На мероприятии присутствовали 58 активных участников, заинтересованных в своей безопасности, сообщили в Прокуратуре региона.

Семинар проходил в интерактивном формате: помимо теоретической информации, слушателям показали тематические видеоматериалы. Участники проявляли живой интерес, задавая спикеру актуальные вопросы.

«Первое, что нужно сделать при звонке мошенника — это успокоиться», — подчеркнула Анастасия Цапаева.

Она пояснила, что преступники намеренно провоцируют панику, чтобы человек действовал импульсивно и не успел проконсультироваться с родными.

Особый акцент помощник прокурора сделала на важность проверки любой поступающей информации. Она настоятельно посоветовала никогда не отдавать деньги незнакомцам. Отдельно спикер предупредила об опасности разглашения кодов из СМС — их ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам.

«К сожалению, в нашем городском округе продолжают происходить случаи телефонного мошенничества», — отметила спикер.

Прокуратура систематически организует просветительские мероприятия, чтобы информировать граждан о методах противодействия мошенникам. В ближайшее время аналогичные занятия планируется провести в детских оздоровительных лагерях.