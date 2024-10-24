В Серпухове помогли жене мобилизованного заготовить дрова на зиму

Местное отделение «Молодой Гвардии» вместе с руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области, депутатом Совета депутатов г. о. Серпухов Дианой Алумянц навестили жительницу Серпухова с волонтерской акцией, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мужа Анны Дмитриевны два года назад мобилизовали в зону проведения специальной военной операции. Оставшись одна с двумя детьми, она ведет большое хозяйство, справляется с бытовыми трудностями. Одной из значительных проблем является заготовка дров.

Два года подряд депутат откликается на просьбу жительницы и помогает запастись дровами на зиму. В этот раз к дому женщины привезли пять кубов древесины. За несколько часов Диана Алумянц вместе с активистами разгрузили машину и сложили дрова в сухое место.

После работы депутат пообщалась с Анной Дмитриевной, узнала, с какими бытовыми проблемами сталкивается серпуховичка и призвала обращаться за помощью в любое время.

«Молодая Гвардия» на постоянной основе оказываем помощь семьям мобилизованных, стараемся окружить близких наших военнослужащих заботой и поддержкой. Одна из последних наших акций — вручение 50 билетов на цирковое представление детям из семей бойцов СВО. Ранее эти ребята принимали участие в конкурсе в конкурсе детских рисунков «Мой папа — герой», который «Молодая Гвардия» проводила в честь Дня отца. Было прислано много работ, и все они нарисованы с душой. Мы видим, что дети гордятся своими отцами, которые сейчас борются за мирное небо над головой», — отметила Диана Алумянц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.