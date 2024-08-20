В Серпухове появился экологический стадион

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Центр внешкольной работы городского округа Серпухов в сентябре проводит совместно с филиалом «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» соревнования для школ города и района «Путешествие по экологической тропе». Представители лесничества и центра выезжали на место проведения в Городской бор города Серпухова, относящийся к Шатовскому участковому лесничеству. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Это масштабные, представительные соревнования, в которых принимают участие практически все школы, на них собирается до сотни школьников.

На территории размещается стадион, где и предстоит состязаться ребятам. Условия устроили обе стороны. Лесничие заблаговременно подготовят место проведения соревнований и разметят участки по числу команд.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.