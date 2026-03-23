В Серпухове Подмосковья день открытых дверей колледжа посетили 250 человек

День открытых дверей прошел 21 марта в Губернском колледже в Серпухове. Мероприятие объединило более 250 школьников и их родителей из девяти муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Встреча состоялась в корпусе № 5 колледжа. Ее посетили представители 28 школ Серпухова, Пущина, Протвина, Чехова, Домодедова, Оболенска, а также поселков Дашковский, Пролетарский и Львовский.

Для гостей подготовили мастер-классы и профессиональные пробы. Участники попробовали себя в карвинге, росписи и декорировании пряников, создании интерьерных композиций, моделировании одежды методом наколки, ландшафтном проектировании и работе с графическим редактором. Под руководством наставников школьники также приготовили печенье, освоив основы работы с тестом и принципы выпечки.

Для родителей организовали интерактивную встречу. Первый заместитель директора Татьяна Молчанова рассказала о новых условиях поступления в связи с участием Московской области в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Заместители директора по учебной работе Ольга Корнеева и Ольга Назина ответили на вопросы об обучении, вступительных испытаниях, материально-технической базе и перспективах трудоустройства.

В колледже отметили, что такие мероприятия помогают будущим абитуриентам получить представление о профессиях и сделать осознанный выбор образовательного пути.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.