В Серпухове планируют капитально отремонтировать учреждения соцсферы
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В городском округе Серпухов планируется провести капитальный ремонт учреждений социальной сферы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируются за счет целевых внебюджетных средств.
«Объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений социальной сферы в городском округе Серпухов Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений социальной сферы по адресам:
- округ Серпухов, г. Серпухов, ул. Парковая, дом №17/30;
- округ Серпухов, п. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, дом № 21;
- округ Серпухов, ул. Красных партизан, дом №7;
- округ Серпухов, ул. Октябрьская, дом № 23.
В рамках выполнения работ в конце 2024 года будут выполнены работы по капитальному ремонту учреждений социальной сферы: капремонт кровли, систем отопления, водоснабжения и канализации, конструктивные решения элементов входных групп и сцены.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.