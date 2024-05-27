В Серпухове планируют капитально отремонтировать учреждения соцсферы

сегодня в 21:57

В городском округе Серпухов планируется провести капитальный ремонт учреждений социальной сферы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируются за счет целевых внебюджетных средств.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений социальной сферы в городском округе Серпухов Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений социальной сферы по адресам:

округ Серпухов, г. Серпухов, ул. Парковая, дом №17/30;

округ Серпухов, п. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, дом № 21;

округ Серпухов, ул. Красных партизан, дом №7;

округ Серпухов, ул. Октябрьская, дом № 23.

В рамках выполнения работ в конце 2024 года будут выполнены работы по капитальному ремонту учреждений социальной сферы: капремонт кровли, систем отопления, водоснабжения и канализации, конструктивные решения элементов входных групп и сцены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.