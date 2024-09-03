В Серпухове передали беспилотник на нужды наших защитников

Глава Серпухова Сергей Никитенко и его заместитель Татьяна Орлова передали дрон в зону спецоперации для руководителя военно-спортивного центра «Маргеловец» Константина Оболонкова. Он поможет защитникам в успешном выполнении боевых задач, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пока Константин на передовой, центр в надежных руках — дело отца продолжает его сын Александр. В ближайшее время серпухович планирует доставить отцу беспилотник.

Военно-спортивный центр «Маргеловец» недавно отпраздновал своё 11-ти летие. Руководитель Центра Константин Оболонков — пример для ребят. Указом Президента РФ он награжден медалью «За отвагу» за выполнение боевой задачи в зоне СВО. Трое инструкторов ушли добровольцами в зону СВО. Андрей и Константин, вместе с «Дядей Костей», продолжают защищать Родину на передовой. Владимир Алексеев погиб при исполнении воинского долга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.