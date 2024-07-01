В Серпухове отметили выпуск нового поколения специалистов

В конце июня Губернский колледж выпустил новое поколение специалистов. В учебном заведении состоялся марафон торжественных церемоний вручения дипломов, в ходе которых 551 выпускник по 19 специальностям получил документы о профессиональном образовании. Среди них 116 студентов получили дипломы с отличием, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На церемонии присутствовал народный учитель России, Почетный гражданин Московской области и города Серпухов, а также директор Губернского колледжа Александр Лысиков. Он обратился к выпускникам с напутственными словами, пожелав им успехов и счастливой судьбы как в личной жизни, так и в профессиональной карьере.

Родители и выпускники выразили свою благодарность педагогическому коллективу за годы обучения. В знак признательности каждая выпускная группа подготовила видеоролик о своем времени в колледже, вспоминая радостные моменты и значимые события, которые они пережили вместе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.