сегодня в 18:13

В Серпухове открыли три «Парты Героя» в Дашковской школе

Три Парты Героя открыли в Дашковской школе городского округа Серпухов в память о выпускниках — участниках СВО Андрее Зикееве, Вячеславе Осипове и Петре Хрычикове. В памятной церемонии по поручению главы округа Алексея Шимко приняли участие представители администрации и депутатского корпуса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятные парты установили в честь выпускников школы, которые приняли решение защищать Родину. Здесь начинался их жизненный путь и формировались ценности, определившие их выбор.

Андрей Зикеев был мобилизован в первые дни СВО. Он погиб 22 апреля 2023 года в районе Красногоровки и посмертно награжден орденом Мужества.

Вячеслав Осипов в 2022 году добровольно отправился в зону спецоперации, служил командиром отделения разведки. Он погиб 8 сентября 2023 года в районе Клещеевки и также посмертно удостоен ордена Мужества.

Петр Хрычиков — офицер, майор запаса, выпускник Серпуховского высшего военного командного училища. В 2022 году он вернулся на службу и скончался 4 февраля 2026 года от ранений, полученных на государственной границе.

По поручению главы округа Алексея Шимко в мероприятии приняли участие его заместитель Мария Барышева и депутат окружного совета Александр Булатов. В настоящее время в округе открыто уже 34 Парты Героя.

«Важно сохранять память о тех, кто защищал Родину, и воспитывать чувство патриотизма у молодежи», — подчеркнул Алексей Шимко.

Как отмечается, пример выпускников будет вдохновлять школьников на смелые и достойные поступки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.