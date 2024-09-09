В Серпухове открыли первый ресурсный класс для детей с аутизмом

В школе № 4 открыли первый ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. Это первый ресурсный класс такого типа в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детей с особенностями будут обучать индивидуально, учитывая их потребности и специфику развития. На постоянной основе будут работать учитель, логопед, дефектолог и психолог — они обеспечат комплексную поддержку и помощь каждому ученику.

Специалисты будут находиться с детьми в классе на протяжении всего учебного процесса, создавая комфортную обстановку. В класс уже зачислено 10 детей с диагнозом РАС.

Чтобы улучшить процесс обучения и адаптации детей, были приобретены сенсорные наушники, специальная интерактивная доска и инклюзивный куб. Он поможет развивать навыки социализации.

Важным шагом станет установка оборудования для занятий адаптивной физкультурой. Это позволит детям с расстройством аутистического спектра активно участвовать в физических занятиях, развивая свои навыки и укрепляя здоровье.

Открытие ресурсного класса — это важный шаг к тому, чтобы сделать образование более доступным и инклюзивным для всех детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.