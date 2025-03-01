В Серпухове открыли «Парту Героя» памяти Максима Кулебакина

В пятницу в школе № 4 в Серпухове в рамках партийного проекта «Новая школа» открыли «Парту Героя», посвященную памяти выпускника Максима Кулебакина, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Максим Сергеевич навсегда останется в сердцах близких добрым, отзывчивым, смелым, настоящим героем. В мирной жизни он был спортивным судьей Федерации Бокса России, но с начала специальной военной операции без колебаний отправился на фронт добровольцем. Воевал под Изюмом, был ранен, но вернулся в строй.

Служил под Кременной радиотелефонистом и механиком-водителем танкового взвода, дослужился до младшего сержанта, стал командиром полка. Максим героически погиб, выполняя боевое задание.

«Парта Героя» — это символ памяти и глубокого уважения. На ней — фотография Максима, рассказ о его жизни и подвиге.

Право сидеть за этой партой будет предоставлено лучшим ученикам.

Этой чести удостоились Екатерина Спицына (участница Российского движения волонтеров) и Иван Сусин (член «Юнармии»). Для них это большая честь и стимул быть достойными памяти Героя.

«Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о Героях-земляках, выпускниках школы, проявивших мужество и самопожертвование ради мирного будущего», — прокомментировала замглавы городского округа Татьяна Орлова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.