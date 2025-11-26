В городско округе Серпухов открыли муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Педагог года — 2026». В этом году свои таланты и профессионализм продемонстрируют 32 педагога из всех школ муниципалитета. Они будут состязаться в номинациях: «Педагогический дебют», «Учитель года» и «Воспитатель года», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За объективность оценок и высокий уровень экспертизы отвечает авторитетное жюри, в составе которого:

Александр Лысиков — директор Губернского колледжа, Народный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Московской области и Серпухова;

Оксана Евдокимова — председатель Комитета по образованию;

Татьяна Клочко — обладатель нагрудного знака Российской Федерации «Почетный наставник», председатель Серпуховской территориальной организации профсоюзов работников народного образования и науки;

Татьяна Трифаненко — заместитель председателя Комитета по образованию;

Нина Горина — начальник отдела общего и дополнительного образования Комитета по образованию.

Муниципальный этап продлится с 25 ноября по 19 декабря. Испытания «Урок» и «Классный час» пройдут на базе школы № 2 в период с 1 по 9 декабря. Итоги подведем 19 декабря в Дашковской школе.

«Отрадно видеть, как с каждым годом конкурс привлекает все больше увлеченных молодых специалистов. Их стремление к профессиональному росту, жажда новых знаний и желание черпать бесценный опыт у старших наставников — это залог не только их личного успеха, но и процветания всей системы образования. Всем участникам конкурса желаю креативного подхода к выполнению заданий, смелых открытий и громких побед», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.