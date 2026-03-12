В Серпухове обсудили трудоустройство участников СВО

Совещание по вопросам трудоустройства участников спецоперации прошло 11 марта в Серпухове. Представители администрации, депутаты и работодатели обсудили барьеры при приеме на работу и меры поддержки ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совещание провела заместитель главы муниципалитета Мария Барышева по просьбе руководителя серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, кавалера ордена Мужества Игоря Старовойта. Во встрече участвовали и. о. заместителя главы Серпухова Артем Попов, депутаты окружного совета Игорь Харьков и Юлия Громова, а также представители предприятий округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.