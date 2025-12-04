В Серпухове обсудили транспортные проблемы и ремонт дорог на выездной администрации

В городском округе Серпухов прошла выездная администрация, где жители обсудили с главой округа Алексеем Шимко и депутатами вопросы транспортного сообщения и состояния дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №17 Серпухова состоялась тематическая выездная администрация, посвященная вопросам транспорта и дорожного хозяйства. Глава округа Алексей Шимко, депутаты Мособлдумы и окружного совета, а также профильные специалисты ответили на обращения жителей.

На встрече обсудили обустройство парковки на улице Подольская у дома №38. Профильные службы проверят наличие подземных коммуникаций, после чего примут решение по итогам технического обследования. Жители улицы Товарищеская попросили включить участок от домов №1 до №9 в план дорожного ремонта. Аналогичные обращения поступили по улице Новостроек и переулку Чехова — их состояние ухудшилось после осадков, и вопрос включения в ремонтный план рассмотрят.

Особое внимание уделили работе общественного транспорта, в частности маршрутам №26 и 27, где срывы рейсов связаны с нехваткой водителей и техническими проблемами автобусов. Для информирования жителей о рейсах созданы специальные чаты. Жители деревни Нефедово предложили запустить регулярный автобус, однако для этого потребуется расширить дорогу, обустроить разворотную площадку, тротуары и освещение.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что введение платных парковок позволит повысить комфорт и безопасность автомобилистов. Также обсуждались вопросы дорожной разметки, корректировки расписания автобусов, установки искусственных неровностей и работы ливневой канализации.

Следующая выездная администрация пройдет в Липицком ЦСДК на следующей неделе.

