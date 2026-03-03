В Серпухове обсудили транспорт, паводок и ремонт дорог

Вопросы транспортного обслуживания, подготовки к весеннему половодью, состояния дорог и праздничной программы к 8 Марта рассмотрели на еженедельном оперативном совещании в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание уделили работе общественного транспорта. В округе действуют семь перевозчиков по 61 муниципальному маршруту, ежедневно на линию выходят 210 единиц подвижного состава, из них 116 автобусов «Мострансавто» обслуживают 39 маршрутов. Общий показатель выполнения рейсов составляет 89,3%. Больше всего обращений поступает по маршрутам № 6, 13, 2, 17, 12, 3 и 8, при этом по маршрутам № 26 и 27 число жалоб снизилось. Основная причина сбоев — дефицит водителей и транспорта. Перевозчик разрабатывает меры по привлечению кадров, а власти поставили задачу обеспечить максимальный выход автобусов в часы пик.

На совещании обсудили и подготовку к весеннему половодью. Снегозапас в регионе превышает норму в 3,1 раза — 78 см при норме 25 см, запас воды составляет 127 мм при норме 62 мм. В зоне риска при значительном подъеме воды находятся около 20 населенных пунктов, а также объекты на улицах Тульской, Чкалова, Нижней, 2-й Московской, Октябрьской, Луговой и в Большом Ударном переулке. Старостам и представителям бизнеса поручено принять превентивные меры для защиты имущества.

Отдельно рассмотрели состояние дорог в условиях перепадов температур. По мере таяния снега фиксируется образование ям, при этом полноценный ремонт ограничен погодными условиями. Профильным службам поручено подготовить доклад о принимаемых мерах и планах по приведению дорог в нормативное состояние.

Также утверждена программа празднования Международного женского дня. 8 марта в 12:00 в парке имени Олега Степанова пройдет общеобластное мероприятие «Весна, цветы и комплименты».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.