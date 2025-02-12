В Серпухове обсудили реализацию научных проектов

10 февраля в одном из главных центров научного потенциала наукограда Серпухов — НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ состоялась встреча депутата Государственной думы Александра Когана с руководителями и сотрудниками института. На встрече обсудили ход работ по реализации основных научных проектов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект «СИЛА» объединит две мощнейших исследовательских мегаустановки: источника синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах. Он позволит получить уникальные данные о структуре и свойствах вещества на уровне отдельных атомов. Это необходимо для создания прорывных технологий в медицине, вирусологии, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT-технологиях.

Проект первого в стране Центра ядерной медицины, в котором пациенты с самыми сложными онкозаболеваниями смогут проходить ионную лучевую терапию. Она позволяет направленно воздействовать на клетки опухоли, минимально затрагивая здоровые органы.

Собравшиеся обсудили развитие инфраструктуры Протвина, улучшение транспортной доступности. Александр Борисович наградил Благодарственными письмами депутата Государственной думы за добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю Дня российской науки наиболее отличившихся научных сотрудников и ответил на вопросы по различной тематике.

При реализации проектов такого масштаба и такой значимости для российской науки очень важна обратная связь. Одним из примеров такой связи являются встречи депутатов со своими избирателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.