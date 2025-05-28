В Серпухове обсудили организацию летнего детского оздоровительного отдыха

Накануне врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание с руководителями профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной темой совещания стала организация летнего детского оздоровительного отдыха. Этим летом для детей муниципалитета будет организован отдых в оздоровительных лагерях стационарного и дневного пребывания. Около 5000 детей получат путевки в летние лагеря, включая детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей военнослужащих, участвующих в СВО. Часть детей отправится отдыхать в лагеря на морском побережье.

1 190 детей отдохнут в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 19 школ муниципалитета. Смена пройдет с 9 июня по 9 июля. Все площадки готовы к приему детей. Еще один лагерь дневного пребывания, «Олимп», начнет работу 9 июня на базе спортшколы «Протвино».

На базе 19 школы и МБОУ «Эффективная школа» для детей 2-8 и 10 классов будет реализован приоритетный региональный проект «Умные каникулы». Охват детей — 2 352 школьника.

Второй темой стали «Мероприятия по борьбе с распространением борщевика».

В Серпухове для борьбы с борщевиком Сосновским на три года заключен контракт с ООО «Элеос». Подрядчик обработает 253 гектара земли механическим и химическим методами, используя РГИС для отслеживания новых очагов. Контроль за работой осуществляется через мобильное приложение, а данные доступны на Геопортале Подмосковья. Кроме того, жители округа могут сообщать о новых очагах напрямую, через «горячую линию»: 8(496)738-03-13.

31 мая Протвино отметит большой юбилей — городу исполняется 65 лет. В рамках празднования важной даты запланированы масштабные мероприятия сразу на нескольких площадках города.

1 июня на территории муниципалитета пройдут мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Для юных жителей округа всех возрастов подготовлена насыщенная праздничная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.