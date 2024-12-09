В Серпухове объявлен конкурс на капремонт плотины на реке Сушка

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины пруда на реке Сушка в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг (выполнение работ) одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины пруда на р. Сушка пр. р. Ока, д. Данки.

Выполнение работ пройдет в два этапа: выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта и выполнение работ по капитальному ремонту. Объект — гидротехническое сооружение, объект капитального строительства. Кадастровый номер: 50:32:0050202:220. Размер (объем, фактическая площадь, параметры и т. п.) подлежит уточнению в ходе выполнения изыскательских работ. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать плотину с целью обеспечения безопасности эксплуатации, а также уменьшения риска аварийной ситуации, защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серпухов.



В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.