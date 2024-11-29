В Серпухове объявлен конкурс на капитальный ремонт плотины на реке Речма

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины пруда на реке Речма в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг (выполнение работ) одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины пруда на р. Речма пр. р. Ока д. Левашово.

Выполнение работ пройдет в два этапа: выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта и выполнение работ по капитальному ремонту. Объект — гидротехническое сооружение, объект капитального строительства. Размер объекта (объем, фактическая площадь, параметры и т. п.) подлежит уточнению в ходе выполнения изыскательских работ. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать плотину с целью обеспечения безопасности эксплуатации, а также уменьшения риска аварийной ситуации, защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.