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В Серпухове объявлен конкурс на благоустройство общественной территории

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство общественной территории «Сказка» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«В ходе выполнения работ в 2025 году планируется установить покрытия, озеленение, малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение, систему оповещения», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на проведение благоустройства общественной территории «Сказка».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской и средств бюджета городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.