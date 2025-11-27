В Серпухове нарядили главную новогоднюю елку

В подмосковном городе Пущино Серпуховского округа уже началась традиционная подготовка к Новому году. Первым шагом стало возведение центральной новогодней елки на площади перед центром культурного развития «Вертикаль». Это 16-метровое искусственное дерево, установленное с надежным ограждением для безопасности посетителей, стало ярким символом приближающегося зимнего торжества. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Монтаж и украшение внушительной конструкции заняли у специалистов целых два дня упорной работы. Команда мастеров тщательно собрала каркас, закрепила ветви и разместила праздничные элементы: сверкающие шары, гирлянды и другие декорации, которые передают дух новогодней сказки. Выбор места не случаен — площадь «Вертикали» является одной из самых посещаемых зон города, где собираются семьи, проводятся концерты и культурные мероприятия.

В ходе завершающего этапа работ елка на несколько минут засияла ослепительными огнями: гирлянды подключили для предварительной проверки работоспособности. Это короткое «шоу» вызвало восторг у случайных прохожих и сотрудников, собравшихся на площади, и подтвердило, что вся система освещения функционирует идеально. Однако постоянную иллюминацию планируют запустить только после 1 декабря, чтобы синхронизировать ее с общим стартом новогодних празднований и избежать лишних энергозатрат.

До этой даты в Пущино намерены полностью преобразить городской ландшафт. В планах — установка дополнительных новогодних елей на популярной площадке «Таблетка» и на открытом поле у старой администрации. Кроме того, подготовят несколько тематических праздничных локаций: уютные зоны с уличными фонарями, снежными скульптурами и инсталляциями, где можно будет сделать фото, насладиться музыкой или принять участие в первых предновогодних мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.