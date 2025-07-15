В Серпухове направили в суд дело о мошенническом хищении квартиры пенсионера

Серпуховская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По версии следствия, в период 2022–2023 гг. в квартиру к 84-летнему мужчине в Серпухове стала приходить дочь его знакомой для оказания помощи его сыну, который не способен передвигаться самостоятельно.

После у женщины возник преступный умысел, направленный на хищение жилого помещения, принадлежащего сыну пенсионера в городе Протвино. Используя доверительные отношения, она предложила оказывать свою помощь взамен на проживание в указанной квартире, убедив престарелого мужчину подписать под видом договора аренды договор купли-продажи квартиры. Переоформив право собственности на жилье на себя, злоумышленница продала квартиру знакомым за 2,2 млн рублей.

Кроме того, в период с июля по декабрь 2023 года обвиняемая проникла в квартиру пенсионера, пока его не было дома. Зная, что его сын не может самостоятельно передвигаться и наблюдать за происходящим, она забрала из комода 10 тыс. долларов США и 300 тыс. рублей, что в общей сумме составило 1,3 млн рублей. Денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Серпуховский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время на квартиру, приобретенную злоумышленницей мошенническим путем, следственным органом наложен арест.

Также городским прокурором заявлен иск в интересах пожилого мужчины о взыскании с обвиняемой денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

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