В Серпухове наградили участников конкурса «Профессии нашего города глазами молодежи»
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
10 апреля в Серпуховском центре по профориентации прошло награждение участников фотоконкурса «Профессии нашего города глазами молодежи». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
С 2008 года этот конкурс приурочен ко Дню труда Московской области и каждый раз радует множеством ярких работ. В этом году свои фотографии представили 188 участников из школ и учебных заведений Городского округа Серпухов.
Награды вручили достойные представители города: Председатель Совета депутатов Городского округа Серпухов Михаил Шульга, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Вадим Моторин и руководитель Серпуховского отделения Комитета семей воинов Отечества Олеся Кузьмина.
В составе жюри был и наш коллега — член Серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья, оператор телеканала ОТВ-Серпухов Андрей Михайлин.
Директор центра по профориентации и трудоустройству молодежи и депутат окружного Совета Надежда Еремина отметила: «Дети с энтузиазмом включаются в конкурс, и мы видим, какое разнообразие профессий сейчас представлено. Это радует, и говорит о том, что наша молодежь ценит свой город и хочет показать его лучшие стороны».
На мероприятии были объявлены победители и призеры вручены кубки, грамоты и подарки. Однако, внимание было уделено не только призерам! В конкурсной программе были представлены различные номинации, в том числе «Человек труда», а также работы, отражающие профессию участников и их связь с историей, в том числе через призму специальной военной операции.
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