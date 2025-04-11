В Серпухове наградили участников конкурса «Профессии нашего города глазами молодежи»

С 2008 года этот конкурс приурочен ко Дню труда Московской области и каждый раз радует множеством ярких работ. В этом году свои фотографии представили 188 участников из школ и учебных заведений Городского округа Серпухов.

Награды вручили достойные представители города: Председатель Совета депутатов Городского округа Серпухов Михаил Шульга, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Вадим Моторин и руководитель Серпуховского отделения Комитета семей воинов Отечества Олеся Кузьмина.

В составе жюри был и наш коллега — член Серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья, оператор телеканала ОТВ-Серпухов Андрей Михайлин.

Директор центра по профориентации и трудоустройству молодежи и депутат окружного Совета Надежда Еремина отметила: «Дети с энтузиазмом включаются в конкурс, и мы видим, какое разнообразие профессий сейчас представлено. Это радует, и говорит о том, что наша молодежь ценит свой город и хочет показать его лучшие стороны».

На мероприятии были объявлены победители и призеры вручены кубки, грамоты и подарки. Однако, внимание было уделено не только призерам! В конкурсной программе были представлены различные номинации, в том числе «Человек труда», а также работы, отражающие профессию участников и их связь с историей, в том числе через призму специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.