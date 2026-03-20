В Серпухове наградили участников акции «Привет из дома»

В Серпухове 19 марта подвели итоги акции «Привет из дома», в рамках которой жены участников СВО провели фотосессию для поддержки бойцов. Лучшие снимки направили в зону спецоперации, а организаторов отметили благодарственными письмами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали в преддверии 8 Марта в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Около двадцати жен военнослужащих приняли участие в специальной фотосессии. Проект задумывался как эмоциональный мост между семьями и бойцами: фотографии должны напомнить защитникам о близких, которые ждут их возвращения с победой. Электронные версии снимков уже отправили в зону проведения специальной военной операции.

К инициативе безвозмездно присоединились фотографы Элина Широкова, Мария Гордеева, Александр Родионов и Татьяна Севрюгина. Благодаря их работе участницы смогли почувствовать себя уверенно и раскрепощенно перед камерой.

После праздников в центре состоялось торжественное награждение организаторов и участников проекта. Фотографам вручили благодарственные письма. В церемонии приняли участие депутат окружного совета, директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина и руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева.

«Мы очень рады, что акция состоялась и подарила положительные эмоции и нашим героическим женам, и бойцам. Спасибо фотографам за отзывчивость и профессионализм. Лучшие снимки займут почетное место на стенде центра, чтобы каждый, кто к нам приходит, видел, какие замечательные и красивые семьи у наших участников СВО», — отметила Лидия Халачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.