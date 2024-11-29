В Серпухове начнет работать каток 1 декабря

1 декабря в 12:00 в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Серпухове проведут торжественное открытие ледового катка в парке «Питомник», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Катание на коньках по праву можно считать самым любимым зимним занятием серпуховичей. Каток находится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Русский медведь». Напротив расположен Губернский колледж — после занятий многие студенты с превеликим удовольствием активно проводят время на свежем воздухе.

Заливка проводится специалистами в несколько этапов и сейчас находится в финальной стадии. Каток бесплатный и будет работать с 10:00 до 21:00, с перерывами для очистки и заливки льда.

Для удобства жителей и гостей округа предусмотрели все самое необходимое: прокат коньков; теплая раздевалка; «помощники фигуриста» для самых маленьких и опытные инструкторы, которые помогут освоить азы катания на льду всем желающим; зона фудкорта; фотозона.

«Пусть зимние праздники подарят незабываемые эмоции», — пожелал серпуховичам глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.