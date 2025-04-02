В Серпухове начались работы по приведению в порядок воинских мемориалов

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начались работы по приведению в порядок воинских мемориалов в Городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Данное поручение было озвучено Президентом России Владимиром Путиным на заседании Российского организационного комитета «Победа».

В рамках подготовки к значимой дате будет проведен ремонт мемориального комплекса «Слава» в деревне Станки. На этой неделе подрядчик начнет работы на мемориале «Рубеж обороны» в Протвино.

Кроме того, за счет местного бюджета будет обновлено 15 памятников, расположенных в сельских населенных пунктах, включая деревни Арнеево, Петровское, Васильевское, Каменка, Глубоково, Лукино, Балково, Турово, Гавшино, Подмоклово, а также село Липицы и поселки Кирпичного завода, Оболенск и Пролетарский

Также за счет инвестиционных вложений будут обновлены три памятника в селе Липицы и деревнях Глазово и Тверитино. В рамках субботников будут приведены в порядок и прилегающие к ним территории.

Сохранение памятников воинской славы — это дань уважения Героям, укрепление исторической памяти для будущих поколений.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.