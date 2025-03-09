В Серпухове началась реконструкция парка «Питомник»

В настоящее время подрядная организация приступила к подготовительным работам.

С начала текущей недели вход в парк для посетителей полностью запрещен — это сделано в первую очередь для безопасности жителей. Ограничения на посещение парка продлятся до конца сентября этого года.

Реконструкция парка будет масштабной. Главная задача — сохранить и приумножить зелёные насаждения, а также улучшить освещение. Парк «Питомник» уже сейчас является одним из самых «зеленых» мест в округе. В рамках проекта планируется высадка около 1,5 тысяч деревьев и кустарников, обустройство порядка 400 метров цветников, установка более 200 опор освещения и камер видеонаблюдения для повышения безопасности.

Кроме того, увеличим зону отдыха, создадим современные спортивные и детские площадки, а также зону для выгула домашних питомцев. В парке появится новое тематическое пространство — парк скульптур с арт-объектами, посвященными животному миру. Прошу каждого отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.



«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.