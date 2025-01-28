В Серпухове началась международная конференция «Математика. Компьютер. Образование»

Накануне в Пущине округа Серпухов начала работу XXXII междисциплинарная международная конференция «Математика. Компьютер. Образование». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В числе ее организаторов — ведущие научные институты страны: ФИЦ ПНЦБИ РАН, МГУ им. Ломоносова, Объединенный институт ядерных исследований города Дубна и другие научные организации. Открытие конференции состоялось в Институте биофизики клетки РАН.

Конференция широкого профиля и сочетает научное направление с культурно-образовательным аспектом.

Основная цель — сохранение традиций Российской науки и образования, повышение квалификации научных и педагогических кадров в области математического моделирования и информационных технологий и, главное, привлечение молодежи в научную и образовательную сферы.

Эта уникальная площадка для дискуссий каждый год собирает огромную аудиторию участников, среди которых как молодые студенты, так и опытные специалисты из научно-исследовательских институтов со всей страны: Москвы, Дубны, Санкт-Петербурга, Кирова, Твери, Перми, Екатеринбурга и Томска.

В рамках ХХХII Международной конференции «Математика. Компьютер. Образование» пройдут пленарные доклады, круглые столы, мастер-классы и другие выступления, посвященные математическим теориям, вычислительным методам и математическому моделированию.

Конференция также охватывает проблемы современного педагогического образования, естественно-научного, гуманитарного и IT-образования.

В этом году особое внимание уделят новой секции «Анализ данных, машинное обучение и искусственный интеллект». Это особенно актуально с учетом современных тенденций развития науки.

Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» продлится в Пущино до 31 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.