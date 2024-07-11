В Серпухове на ферме «Русский страус» в эти выходные пройдет пенная вечеринка

В 15 км от Серпухова в деревне Старые Кузьменки расположилась ферма «Русский страус», которая является одной из первых страусиных ферм в России. На племенной ферме по разведению самых больших птиц в мире предусмотрен познавательный досуг и отдых на природе для всей семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

13 июля в 13.00 на ферме состоится пенная дискотека — море пены, улыбок и детского смеха, главное — не забыть подготовить сменную одежду и полотенца. Участие для гостей фермы бесплатное.

Подробную информацию об экскурсиях и других мероприятиях, проводимых на ферме, можно узнать в группе Вконтакте, на сайте или по телефонам: +7 (916) 377-60-47, +7 (925) 715-12-58.

В ведомстве напоминают: на территории региона действует много ферм, куда можно отправиться всей семьей для знакомства с животными, начиная с уток, гусей и коров, заканчивая страусами и альпаками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.